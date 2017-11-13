Муса исключил переход в "Спартак"
Форвард "Лестера" Ахмед Муса заявил, что его переход в московский "Спартак" абсолютно невозможен.
"Спартак" - это исключено. Я фанат ЦСКА. А вот в ЦСКА надеюсь однажды вернуться. Если представится реальная возможность, то сразу соглашусь" - сказал 25-летний нигериец.
Напомним, что Муса перешёл из ЦСКА в "Лестер" летом 2016 года за 19,5 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|16
|33
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|30
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|16
|26
|5
|Спартак Москва
|16
|25
|6
|Урал
|16
|24
|7
|Арсенал Тула
|16
|23
|8
|Уфа
|16
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|16
|19
|11
|Ростов
|16
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|Амкар
|16
|17
|13
|Тосно
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|Анжи
|16
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|15
|Динамо Москва
|16
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|СКА Хабаровск
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