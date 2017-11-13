Муса исключил переход в "Спартак"

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Муса исключил переход в "Спартак"

Форвард "Лестера" Ахмед Муса заявил, что его переход в московский "Спартак" абсолютно невозможен.

"Спартак" - это исключено. Я фанат ЦСКА. А вот в ЦСКА надеюсь однажды вернуться. Если представится реальная возможность, то сразу соглашусь" - сказал 25-летний нигериец.

Напомним, что Муса перешёл из ЦСКА в "Лестер" летом 2016 года за 19,5 миллионов евро.

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