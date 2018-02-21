Муса, Кучаев и Натхо в основе ЦСКА на матч с "Црвеной Звездой"

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Црвены Звезды", которые сыграют в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Кучаев, Витиньо, Натхо, Дзагоев, Муса, Вернблум.

Запасные: Помазун, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Хосонов.

"Црвена Звезды": Борян, Родич, Савич, Ле Таллек, Стойкович, Дональд, Йовичич, Радоньич, Крстичич, Бен, Пешич.

Запасные: Супич, Рачич, Милияш, Аджич, Бабич, Срнич, Гобелич.

Матч состоится сегодня, 21 февраля и начнется в 20:00 мск.

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