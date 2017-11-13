Муса: "Может быть, мне бы хотелось вернуться в ЦСКА"
Форвард английского "Лестера" Ахмед Муса высказался о своем возможном возвращении в московский ЦСКА.
"ЦСКА всегда останется в моем сердце, я всегда любил этот клуб. Я горд, что выступал в таком клубе. Да, это было сложное решение для меня - покинуть ЦСКА. Может быть, мне бы хотелось вернуться в ЦСКА", - цитирует 25-летнего форварда ТАСС.
Напомним, Муса исключил свой переход в "Спартак". | soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
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