Муса: "Может быть, мне бы хотелось вернуться в ЦСКА"

Форвард английского "Лестера" Ахмед Муса высказался о своем возможном возвращении в московский ЦСКА.

"ЦСКА всегда останется в моем сердце, я всегда любил этот клуб. Я горд, что выступал в таком клубе. Да, это было сложное решение для меня - покинуть ЦСКА. Может быть, мне бы хотелось вернуться в ЦСКА", - цитирует 25-летнего форварда ТАСС.

Напомним, Муса исключил свой переход в "Спартак". | soccernews.ru