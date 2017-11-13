Муса: "Может быть, мне бы хотелось вернуться в ЦСКА"

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Муса: "Может быть, мне бы хотелось вернуться в ЦСКА"Форвард английского "Лестера" Ахмед Муса высказался о своем возможном возвращении в московский ЦСКА.

"ЦСКА всегда останется в моем сердце, я всегда любил этот клуб. Я горд, что выступал в таком клубе. Да, это было сложное решение для меня - покинуть ЦСКА. Может быть, мне бы хотелось вернуться в ЦСКА", - цитирует 25-летнего форварда ТАСС.

Напомним, Муса исключил свой переход в "Спартак". | soccernews.ru

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