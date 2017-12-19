Муса может перейти из "Лестера" в "Сток Сити"



Нигерийский нападающий "Лестера" Ахмед Муса близок к переходу в "Сток Сити", сообщает Sportlineng.

По сведениям издания, футболист готов сменить клуб в зимнее трансферное окно. Пока неизвестно, будет это аренда или полноценный трансфер.

В этом сезоне 25-летний Муса провел за "Лестер" всего 1 матч. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

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