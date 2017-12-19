Муса может перейти из "Лестера" в "Сток Сити"

Теги лестер ситисток ситиахмед муса

Муса может перейти из "Лестера" в "Сток Сити"
Нигерийский нападающий "Лестера" Ахмед Муса близок к переходу в "Сток Сити", сообщает Sportlineng.

По сведениям издания, футболист готов сменить клуб в зимнее трансферное окно. Пока неизвестно, будет это аренда или полноценный трансфер.

В этом сезоне 25-летний Муса провел за "Лестер" всего 1 матч. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

Не пропустите: Экономия сил в погоне за трофеем: "Лестер" против "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов