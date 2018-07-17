Муса может стать самым высокооплачиваемым африканцем

Теги лестер ситиахмед муса

Муса может стать самым высокооплачиваемым африканцемБывший форвард ЦСКА Ахмед Муса может стать игроком клуба из Саудовской Аравии.

В подписании футболиста "Лестера" заинтересован клуб "Аль-Наср"​. За игрока саудовцы готовы заплатить 33 миллиона евро. Условия личного контракта не сообщаются. В СМИ не исключают, что Муса может стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом.

В прошлом сезоне в "Лестере" Муса не играл, а вторую часть сезона провел в аренде в ЦСКА, в котором за десять матчей забил шесть мячей.

Не пропустите: ЦСКА может подписать перспективного бразильца. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов