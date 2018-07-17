Муса может стать самым высокооплачиваемым африканцем

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса может стать игроком клуба из Саудовской Аравии.

В подписании футболиста "Лестера" заинтересован клуб "Аль-Наср"​. За игрока саудовцы готовы заплатить 33 миллиона евро. Условия личного контракта не сообщаются. В СМИ не исключают, что Муса может стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом.

В прошлом сезоне в "Лестере" Муса не играл, а вторую часть сезона провел в аренде в ЦСКА, в котором за десять матчей забил шесть мячей.

Не пропустите: ЦСКА может подписать перспективного бразильца. | http://soccernews.ru