Муса может вернуться в РФПЛ

Форвард английского "Лестера" Ахмед Муса может вернуться в российскую Премьер-Лигу, информирует AOIFootball.com.

По сведениям источника, в услугах 25-летнего нападающего заинтересован его бывший клуб - московский ЦСКА. Армейцы рассчитывают заполучить в свои ряды нигерийца до конца текущего сезона на правах аренды.

В нынешнем сезоне Муса забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 6 играх за "Лестер".

Напомним, Рахимич надеется возглавить ЦСКА. | soccernews.ru