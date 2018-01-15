Муса может вернуться в РФПЛ

Теги ахмед мусалестер ситицска москва

Муса может вернуться в РФПЛФорвард английского "Лестера" Ахмед Муса может вернуться в российскую Премьер-Лигу, информирует AOIFootball.com.

По сведениям источника, в услугах 25-летнего нападающего заинтересован его бывший клуб - московский ЦСКА. Армейцы рассчитывают заполучить в свои ряды нигерийца до конца текущего сезона на правах аренды.

В нынешнем сезоне Муса забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 6 играх за "Лестер".

Напомним, Рахимич надеется возглавить ЦСКА. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов