Муса назвал лучшего тренера в своей карьере

Теги цска москваахмед мусалеонид слуцкий

Муса назвал лучшего тренера в своей карьере

Форвард московского ЦСКА Ахмед Муса назвал лучшего тренера в своей карьере.

"Я считаю Слуцкого лучшим тренером в своей карьере. Именно он сделал меня таким футболистом, какой я есть сейчас. Нам обоим известны мои сильные стороны, Слуцкий лучше других знает мой потенциал" - сказал 25-летний нигериец.

Напомним, что Муса работал вместе со Слуцким в ЦСКА с 2012 по 2016 год. 

Не пропустите: Муса верит в чемпионство ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов