Форвард московского ЦСКА Ахмед Муса назвал лучшего тренера в своей карьере.

"Я считаю Слуцкого лучшим тренером в своей карьере. Именно он сделал меня таким футболистом, какой я есть сейчас. Нам обоим известны мои сильные стороны, Слуцкий лучше других знает мой потенциал" - сказал 25-летний нигериец.

Напомним, что Муса работал вместе со Слуцким в ЦСКА с 2012 по 2016 год.

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