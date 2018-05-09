Нападающий ЦСКА Ахмед Муса не собирается возвращаться в "Лестер".

25-летний нигериец не хочет играть в АПЛ и намерен перебраться в Турцию, где к нему проявляют интерес несколько клубов.

Напомним, что Муса выступает за ЦСКА на правах аренды. Ранее сообщалось, что заполучить форварда хочет вернувшийся в Премьер-лигу "Вулверхэмптон". | http://soccernews.ru