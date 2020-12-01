Муса отказал "Галатасараю" ради возвращения в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса близок к возвращению в московский клуб, сообщает OwnGoal Nigeria.

По информации источника, 28-летний футболист уже договорился с армейцами об условиях контракта по схеме "2+1".

В скором времени нигериец пройдёт медицинское обследование и подпишет соглашение. Он является свободным агентом, поэтому достанется ЦСКА бесплатно.

Стоит отметить, что у форварда было более выгодное предложение от "Галатасарая", однако он предпочёл вернуться в Россию.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона 2017/18, сыграл 184 матча, забил 61 гол и сделал 33 ассиста.

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