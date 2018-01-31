Муса отказал клубу Примеры ради ЦСКА

Нападающий Ахмед Муса мог продолжить карьеру в Испании.

Футболистом активно интересовался "Лас-Пальмас".

Напомним, вчера ЦСКА объявил о возвращении Мусы. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Форвард уже выступал за красно-синих с 2012 по 2016 год.

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