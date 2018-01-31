Муса отказал клубу Примеры ради ЦСКА
Нападающий Ахмед Муса мог продолжить карьеру в Испании.
Футболистом активно интересовался "Лас-Пальмас".
Напомним, вчера ЦСКА объявил о возвращении Мусы. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Форвард уже выступал за красно-синих с 2012 по 2016 год.
Читайте: Колыванов: "Муса заявит о себе в ЦСКА" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Леганес" и "Севилья" не выявили победителя в первом полуфинале Кубка Испании
-
Дежурная победа "горожан": "Вест Бромвич" не выстоял в Манчестере
-
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли"
-
Голевая засуха на "Сан-Сиро": "Милан" и "Лацио" голов друг другу не забили
-
"Челси" крупно проиграл "Борнмуту"
Лента новостей
-
Суарес рассказал о своем настрое на ЧМ-2018
-
Хави Мартинес: "Не думаю о возвращении в "Атлетик"
-
"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании
-
Махрез недоволен руководством "Лестера"
-
"Эвертон" арендовал Мангаля
-
Конте: "Если мы сможем пробиться в Лигу Чемпионов, это будет успешный сезон"
-
Моуринью прокомментировал поражение от "Тоттенхэма"
-
Экс-форвард "Спартака" перешел в "Лас-Пальмас"
-
"Ливерпуль" отдал Марковича в аренду "Андерлехту"
-
Матье принес победу "Спортингу" и вывел клуб на первое место в Примейре
-
"Леганес" – "Севилья" – 1:1 (обзор)
-
"Леганес" и "Севилья" не выявили победителя в первом полуфинале Кубка Испании
-
"Брюгге" крупно проиграл в Кубке Бельгии, Габулов пропустил четыре мяча
-
Дубль Фалькао вывел "Монако" в финал Кубка Лиги
-
"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0, "Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" - 3:0 (обзор)
-
"Сток Сити" и "Уотфорд" разошлись миром
-
Дежурная победа "горожан": "Вест Бромвич" не выстоял в Манчестере
-
"Милан" - "Лацио" - 0:0 (обзор)
-
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли"
-
Голевая засуха на "Сан-Сиро": "Милан" и "Лацио" голов друг другу не забили
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|46
|3
|Валенсия
|21
|40
|4
|Реал Мадрид
|20
|38
|5
|Вильярреал
|21
|37
|6
|Севилья
|21
|33
|7
|Эйбар
|21
|29
|8
|Сельта Виго
|20
|28
|9
|Хетафе
|21
|28
|10
|Жирона
|21
|28
|11
|Леганес
|20
|28
|12
|Атлетик Бильбао
|21
|27
|13
|Бетис
|20
|27
|14
|Эспаньол
|21
|24
|15
|Реал Сосьедад
|21
|23
|16
|Леванте
|21
|19
|17
|Алавес
|21
|19
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|21
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13