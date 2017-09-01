Нападающий "Лестера" Ахмед Муса отказался от перехода в "Халл Сити".

"Тигры" хотели подписать футболиста по просьбе главного тренера команды Леонида Слуцкого, который работал с Мусой в ЦСКА.

Источник сообщает, что клубы даже согласовали аренду Мусы, но сам футболист в последний момент отказался.

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