Муса озвучил свои планы по окончании аренды в ЦСКА

Теги цска москвалестер ситиахмед муса

Муса озвучил свои планы по окончании аренды в ЦСКА

Форвард ЦСКА Ахмед Муса, права на которого принадлежат "Лестеру", озвучил свои планы по окончании аренды в армейском клубе.

"В "Лестере" у меня был тяжёлый период, и в жизни периодически приходится сталкиваться с подобным. Я не разочарован, но этот опыт стал для меня уроком. До конца сезона я буду играть за ЦСКА, после чего вернусь в Англию, чтобы узнать, как моё будущее сложится дальше" - сказал 25-летний нигериец.

Напомним, что ЦСКА взял Мусу в бесплатную аренду до лета 2018 года без права выкупа.

Не пропустите: ЦСКА дозаявил игроков на плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов