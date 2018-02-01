Муса озвучил свои планы по окончании аренды в ЦСКА

Форвард ЦСКА Ахмед Муса, права на которого принадлежат "Лестеру", озвучил свои планы по окончании аренды в армейском клубе.

"В "Лестере" у меня был тяжёлый период, и в жизни периодически приходится сталкиваться с подобным. Я не разочарован, но этот опыт стал для меня уроком. До конца сезона я буду играть за ЦСКА, после чего вернусь в Англию, чтобы узнать, как моё будущее сложится дальше" - сказал 25-летний нигериец.

Напомним, что ЦСКА взял Мусу в бесплатную аренду до лета 2018 года без права выкупа.

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