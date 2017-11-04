Муса перейдёт в "Халл"

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Муса перейдёт в "Халл"

Форвард "Лестера" Ахмед Муса, вероятнее всего, покинет клуб в январе, сообщает британская пресса.

25-летний нигериец согласился перейти в "Халл", который возглавляет Леонид Слуцкий, работавший с нападающим в ЦСКА.

Единственное, что может помешать трансферу - это решение нового главного тренера "Лестера" Клода Пюэля. Однако учитывая, что Муса сыграл в этом сезоне всего 1 матч, такой вариант маловероятен.  

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