Муса подтвердил, что может перейти в "Халл"

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Муса подтвердил, что может перейти в "Халл"

Форвард "Лестера" Ахмед Муса заявил, что его переход в "Халл" в ближайшее время вполне реален.

"Слуцкий для меня как отец. И мы всегда на связи, тепло общаемся. Этот тренер всегда помогал мне чувствовать себя уверенно, верить в свои силы. И он действительно зовёт меня к себе. Я просто физически не могу сказать ему "нет". Возможно, в ближайшее время снова сыграю за его команду. Единственная проблема в том, что "Халл" играет в Чемпионшипе. Именно по этой причине мне сложно решиться" - сказал Муса.

Напомним, что нигериец ранее работал с Леонидом Слуцким в московском ЦСКА.

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