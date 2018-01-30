Муса подтвердил возвращение в ЦСКА

Форвард "Лестера" Ахмед Муса в ходе общения с прессой подтвердил, что переходит в московский ЦСКА.

"Я рад вернуться домой" - сказал 25-летний нигериец.

По информации СМИ, накануне вечером ЦСКА договорился с "Лестером" об аренде Мусы до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

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