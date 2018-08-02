Муса продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса в ближайшее время станет игроком "Аль-Насра".

Клуб из Саудовской Аравии заплатит за 25-летнего футболиста почти 17 миллионов евро, за счёт бонусов сумма сделки может вырасти до 28 миллионов.

Зарплата Мусы в "Аль-Насре" пока неизвестна, однако СМИ утверждают, что экс-игрок ЦСКА станет самым высокооплачиваемым нигерийским игроком в истории.

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