Муса прокомментировал своё будущее

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Муса прокомментировал своё будущее

Форвард "Лестера" Ахмед Муса высказался по поводу своего будущего.

"Я сам пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Знаю только, что после небольшого отпуска вернусь в течение недели в "Лестер" - сказал 25-летний нигериец.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Муса провёл на правах аренды в ЦСКА.

Не пропустите: Муса входит в список интересов "Галатасарая". | http://soccernews.ru

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