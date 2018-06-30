Муса прокомментировал своё будущее

Форвард "Лестера" Ахмед Муса высказался по поводу своего будущего.

"Я сам пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Знаю только, что после небольшого отпуска вернусь в течение недели в "Лестер" - сказал 25-летний нигериец.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Муса провёл на правах аренды в ЦСКА.

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