Муса считает Нигерию фаворитом группы, в которой также выступает Аргентина



Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса оценил шансы своей команды на успешное выступление на Чемпионате Мира-2018.

"Нам нужен максимум, я думаю, нам нужно шесть очков. Какой план? Выиграть две первые игры. Фаворит группы? Я думаю, Нигерия", - приводят слова Мусы российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 Нигерия сыграет с Хорватией (16 июня), Исландией (22 июня) и Аргентиной (26 июня).

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