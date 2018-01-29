Муса сегодня прибудет в Москву

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Муса сегодня прибудет в МосквуНападающий "Лестера" Ахмед Муса уже сегодня, 29 января, пройдет медицинский осмотр для возвращения в ЦСКА.

Об этом говорится на портале журналистам Джанлуки Ди Марцио.

Ожидается, что 25-летний нигериец присоединится к красно-синим на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что форварда играл за ЦСКА с 2012 по 2016 год. 

Читайте: ЦСКА достиг договоренности по подписанию Мусы | http://soccernews.ru

комментарии
Ринат

Так где правда?! тут так написали, в новости от 28.01.2018 пишут, что лестер отказался отдавать в аренду в ЦСКА.

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