Муса сегодня прибудет в Москву

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса уже сегодня, 29 января, пройдет медицинский осмотр для возвращения в ЦСКА.

Об этом говорится на портале журналистам Джанлуки Ди Марцио.

Ожидается, что 25-летний нигериец присоединится к красно-синим на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что форварда играл за ЦСКА с 2012 по 2016 год.

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