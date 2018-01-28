Муса сегодня пройдет медосмотр в ЦСКА

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Муса сегодня пройдет медосмотр в ЦСКА

Ивуарийский нападающий "Лестера" Ахмед Муса возвращается в ЦСКА, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист сегодня пройдет медицинское обследование в армейском клубе.

ЦСКА арендует 25-летнего форварда до конца нынешнего сезона без права последующего выкупа.

Не пропустите: Муса в шаге от возвращения в ЦСКА. | http://soccernews.ru

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