Муса сегодня пройдет медосмотр в ЦСКА

Ивуарийский нападающий "Лестера" Ахмед Муса возвращается в ЦСКА, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист сегодня пройдет медицинское обследование в армейском клубе.

ЦСКА арендует 25-летнего форварда до конца нынешнего сезона без права последующего выкупа.

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