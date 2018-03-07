Муса: "Скоро начну забивать"

Форвард московского ЦСКА Ахмед Муса поделился ожиданиями от завтрашнего матча своей команды против французского "Лиона" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Уверен, что скоро начну забивать. Работаю, очень стараюсь, чтобы это случилось как можно скорее. Самое важное - забить первый мяч, после этого дела сразу пойдут лучше. Это будут очень тяжелые матчи, и для нас, и для наших соперников. Мы рассчитываем выступить успешно. Впереди - домашняя игра, думаю, мы хорошо к ней подготовились. Нужно выигрывать на своем поле. В идеале при этом хотелось бы вновь отыграть на "ноль", - цитирует 25-летнего нападающего bobsoccer.ru.

Напомним, Игнашевич озвучил цель ЦСКА в Лиге Европы. | soccernews.ru