Муса сыграет против "Црвены Звезды" с первых минут

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко определился со стартовым составом своей команды на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды".

Так, с первых минут на поле игру на стадионе "Райко Митич" начнут: Акинфеев, В. Березуцкий, Вернблум, Васин, Фернандес, Кучаев, Головин, Дзагоев, Натхо, Витиньо, Муса.

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