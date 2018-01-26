Муса уклончиво ответил на вопрос о возвращении в Россию

Теги лестер ситицска москваахмед муса

Муса уклончиво ответил на вопрос о возвращении в Россию

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса уклончиво ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.

"Возвращение в Россию? Для начала я хочу попасть в окончательную заявку сборной. Чемпионат Мира - важнейшее событие в жизни любого футболиста" - цитирует 25-летнего нигерийца официальный сайт ФИФА.

Напомним, что в возвращении Мусы заинтересован московский ЦСКА. По некоторым данным, армейский клуб уже договорился с футболистом об условиях личного контракта. | http://soccernews.ru

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