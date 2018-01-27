Муса в шаге от возвращения в ЦСКА

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Муса в шаге от возвращения в ЦСКА

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса в ближайшее время станет игроком ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Армейский клуб арендует 25-летнего нигерийца до лета 2018 года без права последующего выкупа. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медобследование.

В этом сезоне Муса сыграл за "Лестер" всего 1 матч, в котором забил 1 гол. Стоит отметить, что форвард уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год.

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