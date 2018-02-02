Муса верит в чемпионство ЦСКА

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Муса верит в чемпионство ЦСКА

Новичок ЦСКА Ахмед Муса верит в чемпионство своей команды по итогам нынешнего сезона.

"Сколько голов я намерен забить до окончания сезона? Конкретной цели не ставлю, но хотелось бы как можно больше. Чтобы ЦСКА как можно чаще побеждал и в итоге занял первое или второе место в чемпионате России. Не вижу здесь ничего невозможного, это вполне реально" - сказал 25-летний нигериец.

Отметим, что по итогам 20 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 35 очков. От лидирующего "Локомотива" армейцы отстают на 10 пунктов.

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