Муса верит в чемпионство ЦСКА

Новичок ЦСКА Ахмед Муса верит в чемпионство своей команды по итогам нынешнего сезона.

"Сколько голов я намерен забить до окончания сезона? Конкретной цели не ставлю, но хотелось бы как можно больше. Чтобы ЦСКА как можно чаще побеждал и в итоге занял первое или второе место в чемпионате России. Не вижу здесь ничего невозможного, это вполне реально" - сказал 25-летний нигериец.

Отметим, что по итогам 20 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 35 очков. От лидирующего "Локомотива" армейцы отстают на 10 пунктов.

Не пропустите: Слуцкий: "Муса - очередной супертрансфер ЦСКА". | http://soccernews.ru