Муса вернется в ЦСКА

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Муса вернется в ЦСКАГлавный тренер сборной Нигерии Жерно Рор анонсировал возвращение форварда "Лестера" Ахмеда Мусы в Россию. 

"Ахмед Муса возвращается в ЦСКА. Это хорошая новость, потому что там ему очень доверяют, он сможет играть больше", - сказал он.

Напомним, что Муса играл за "армейцев" с 2012 по 2016 год. За время выступлений в ЦСКА Муса принял участие в 164 матчах, забив 54 мяча.

Читайте: Наставник сборной Нигерии надеется, что Муса и Ихеаначо покинут "Лестер" | soccernews.ru

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