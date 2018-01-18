Муса вернется в ЦСКА

Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор анонсировал возвращение форварда "Лестера" Ахмеда Мусы в Россию.

"Ахмед Муса возвращается в ЦСКА. Это хорошая новость, потому что там ему очень доверяют, он сможет играть больше", - сказал он.

Напомним, что Муса играл за "армейцев" с 2012 по 2016 год. За время выступлений в ЦСКА Муса принял участие в 164 матчах, забив 54 мяча.

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