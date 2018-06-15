Муса вернулся в "Лестер"

Форвард Ахмед Муса покинул ЦСКА.

Арендное соглашение подошло к концу и футболист вернулся в "Лестер", который обладает правами на него.

В минувшем сезоне Муса сыграл за ЦСКА 16 матчей, в которых отметился 7 голами и 3 ассистами.

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