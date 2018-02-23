Муса: "Верю, что ЦСКА может пройти "Лион"



Нападающий ЦСКА Ахмед Муса считает, что его команда может победить "Лион" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Смотрел жеребьевку без каких-либо предпочтений относительно будущего соперника. "Лион" - классная команда с хорошим подбором исполнителей. Нас ждет тяжелое противостояние, но я верю в итоговый успех. Нам предстоит поработать на совесть, отдать все силы борьбе, иначе "Лион" не победишь. Очень здорово, что первую игру мы проводим дома. Я с огромной радостью впервые вышел на поле нашего нового стадиона в матче с "Црвеной Звездой" и был впечатлен поддержкой армейских болельщиков. Постараемся сыграть дома с "Лионом" как можно лучше и создать задел на вторую встречу", - приводит слова Мусы официальный сайт клуба.

Первый матч ЦСКА - "Лион" пройдет 8 марта. Ответный поединок "Лион" - ЦСКА состоится 15 марта.

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