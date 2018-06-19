Муса входит в список интересов "Галатасарая"

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Муса входит в список интересов "Галатасарая"Нападающий "Лестера" Ахмед Муса входит в список интересов "Галатасарая".

По данным нигерийской прессы, стамбульский клуб рассчитывает арендовать игрока сборной Нигерии, который в прошлом сезоне играл в аренде в ЦСКА.

В "Лестере" уже заявили, что не против отпустить 25-летнего игрока в Турцию.

В минувшем сезоне Муса сыграл в 10 матчах чемпионата России, забив шесть голов и сделав три голевые передачи. 

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