Муса выбрал игровой номер в ЦСКА

Новоиспеченный форвард московского ЦСКА Ахмед Муса выбрал себе игровой номер в своей старой новой команде.

Как информирует официальный твиттер армейцев, во второй части текущего сезона 25-летний нападающий будет появляться на поле с цифрой "7" на спине. До нигерийца этот номер принадлежал вингеру Зорану Тошичу, летом ушедшему в сербский "Партизан".

Напомним, ЦСКА арендовал Мусу бесплатно. | soccernews.ru