Муса: "Взаимопонимание с Вернблумом еще наладится"

Форвард московского ЦСКА Ахмед Муса высказался о своем взаимодействии на поле в контрольных матчах команды с одноклубником Понтусом Вернблумом.

"Это был первый раз, когда мы вместе с ним играли в нападении. Возможно, что-то у нас не получилось. Но, думаю, наше взаимопонимание еще наладится. И такие передачи будут доходить до адресата. В принципе не исключаю, что и во второй части сезона тренер будет использовать Вернблума в том числе и в нападении", - цитирует 25-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Алдонин высказался о возвращении Мусы в ЦСКА. | soccernews.ru