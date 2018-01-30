Муса: "Я бесконечно счастлив и очень горд, что вернулся в ЦСКА"

Нигерийский нападающий Ахмед Муса прокомментировал свой переход в ЦСКА из "Лестера".

"Я бесконечно счастлив и очень горд, что вернулся сюда. Это поистине мой дом, команда-чемпион, которая всегда борется за самые высокие награды и занимает самые высокие места. Я вернулся в красно-синюю семью!", - приводит слова Мусы официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний форвард уже выступал за армейцев с 2012 по 2016 годы, провел 157 матчей и забил 56 мячей.

"Аренда Мусы будет бесплатной, но в случае, если добьется определенных достижений в составе ЦСКА, мы выплатим "Лестеру" бонус. При этом права выкупа Ахмеда у нас нет", - заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Не пропустите: Официально: Муса вернулся в ЦСКА. | http://soccernews.ru