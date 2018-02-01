Муса: "Я счастлив и доволен вернуться в ЦСКА"

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Муса: "Я счастлив и доволен вернуться в ЦСКА"

Нигерийский нападающий Ахмед Муса прокомментировал свой переход из "Лестера" в ЦСКА.

"Я скучал по вам, ребята! Я счастлив и доволен вернуться в ЦСКА. Я постоянно смотрел матчи ЦСКА, следил за новостями с ноутбука. ЦСКА у меня в крови, этот клуб я никогда не забуду. Постоянно смотрел игры, переписывался с парнями.

Мне постоянно приходили сообщения от болельщиков, которые просили меня вернуться домой, и вот я здесь! Я счастлив, что смогу сыграть на новом стадионе, я ещё никогда не был на этой красивой Арене. С нетерпением жду дня, когда выйду на поле нашего стадиона. Полагаю, что за неделю интенсивных тренировок я наберу хорошую форму. У меня мало времени, чтобы набрать кондиции, нельзя терять ни секунды.

Мы отстаем от "Локомотива" на 10 очков, но один раз у нас было похожее отставание и мы его отыграли и выиграли чемпионство. Будет тяжело, но надо просто напряжённо работать, а в конце сезона посмотрим, на каком месте окажемся.

Скучал по жёстким шуткам братьев Березуцких. Когда ехал сюда, понимал, что они меня просто уничтожат всевозможными шутками! Но я привык и даже скучал по этим шуткам", - приводит слова Мусы официальный сайт клуба.

Напомним, что ЦСКА взял 25-летнего Мусу в бесплатную аренду на полгода без права выкупа.

Не пропустите: Муса озвучил свои планы по окончании аренды в ЦСКА. | http://soccernews.ru

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