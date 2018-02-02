Муса забил гол в первом же матче за ЦСКА

ЦСКА в товарищеском матче играет с датским "Норшелланном".

Счет в этом поединке открыл нигерийский нападающий армейцев Ахмед Муса.

Форвард отличился в первом же матче после своего возвращения в армейский клуб.

Напомним, что ЦСКА арендовал Мусу у "Лестера" до конца сезона.

Не пропустите: Муса верит в чемпионство ЦСКА. | http://soccernews.ru