Муса забил гол в первом же матче за ЦСКА

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Муса забил гол в первом же матче за ЦСКА

ЦСКА в товарищеском матче играет с датским "Норшелланном".

Счет в этом поединке открыл нигерийский нападающий армейцев Ахмед Муса.

Форвард отличился в первом же матче после своего возвращения в армейский клуб.

Напомним, что ЦСКА арендовал Мусу у "Лестера" до конца сезона.

Не пропустите: Муса верит в чемпионство ЦСКА. | http://soccernews.ru

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