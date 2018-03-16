Муса забил первый гол после возвращения в ЦСКА

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА на выезде играет с "Лионом" (3:1).

Второй гол армейцев в этой встрече на счету нигерийского нападающего Ахмеда Мусы.

Видео: Муса забивает гол.

Стоит отметить, что это первый мяч 25-летнего Мусы после возвращения в ЦСКА.

Напомним, что армейцы арендовали форварда на полгода у "Лестера".

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