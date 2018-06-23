Муса: "Забить Аргентине будет не так трудно"

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса прокомментировал свои два гола в ворота Исландии в матче ЧМ-2018.

"Рекорд поставлен, но не так просто забивать голы. Я благодарю команду, которая давала пасы. Благодарю тренера, который поверил в меня. Но нам надо думать о следующей игре. Это более важно.

Забить Аргентине будет не так трудно, если я на это настроюсь. Мы должны подготовиться изо всех сил. С Аргентиной будет матч смерти. Надо подготовиться", - сказал он.

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