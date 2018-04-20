Муса заявил о желании остаться в ЦСКА

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Муса заявил о желании остаться в ЦСКА
Нигерийский нападающий "Лестера" Ахмед Муса заявил, что он хочет остаться в ЦСКА по окончании срока аренды.

"Я наслаждаюсь пребыванием в ЦСКА. Здесь я получаю игровое время. Лучше остаться здесь и играть регулярно, чем сидеть на скамейке в "Лестере", - цитирует Мусу Completesportsnigeria.

Напомним, что 25-летний Муса перешел в ЦСКА в январе, провел за клуб 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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