Мусаев эмоционально прокомментировал травму Рамиреса

Теги краснодармурад мусаевкристиан рамирестравмы

Мусаев эмоционально прокомментировал травму Рамиреса

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о травме, полученной защитником его команды Кристианом Рамиресом.

В понедельник сообщалось, что 26-летний эквадорец повредил крестообразные связки колена.

"Мне интересно, откуда вы знаете, что вообще с Рамиресом? Серьёзные издания и другие СМИ говорят, что у Рамиреса порваны кресты. Откуда у вас эта информация? У него не порваны кресты. Его не будет несколько месяцев, но характер травм наших футболистов мы не комментируем. Просим СМИ давать только проверенную информацию, а не верить слухам", - сказал Мусаев.

В этом сезоне Рамирес сыграл за "Краснодар" 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Мусаев назвал события в матче с "Челси", которые привели к его дисквалификации. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" хочет, чтобы Хави возглавил команду летом

"Барселона" хочет, чтобы Хави возглавил команду летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов