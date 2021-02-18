Мусаев эмоционально прокомментировал травму Рамиреса
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о травме, полученной защитником его команды Кристианом Рамиресом.
В понедельник сообщалось, что 26-летний эквадорец повредил крестообразные связки колена.
"Мне интересно, откуда вы знаете, что вообще с Рамиресом? Серьёзные издания и другие СМИ говорят, что у Рамиреса порваны кресты. Откуда у вас эта информация? У него не порваны кресты. Его не будет несколько месяцев, но характер травм наших футболистов мы не комментируем. Просим СМИ давать только проверенную информацию, а не верить слухам", - сказал Мусаев.
В этом сезоне Рамирес сыграл за "Краснодар" 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Мусаев назвал события в матче с "Челси", которые привели к его дисквалификации. | http://soccernews.ru
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