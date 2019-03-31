Мусаев: "Эта победа была нужна нам, как глоток воздуха"

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Мусаев: "Эта победа была нужна нам, как глоток воздуха"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал разгромный матч с "Анжи" в матче 21-го тура РПЛ (5:0). 

"Рад тому, что мы были максимально профессиональными. Не дали шанса сопернику, работали максимально собранно с первой до последней минуты. 

Молодые игроки? Те, кто вышел на замену, сыграли уверенно. У них есть мотивация. Они доказывают это на тренировках. Эта победа была нужна нам, как глоток воздуха", - сказал Мусаев.

"Краснодар", имея в активе 38 очков, занял 3 строчку турнирной таблицы РПЛ, "Анжи" с 18 баллами поднялся остался на 14-м месте.

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