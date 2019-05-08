Мусаев: "Готовимся к матчу с ЦСКА. Это принципиальный соперник"

Хавбек "Зенита" Леон Мусаев рассказал, что думает о матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

"Очень доволен, что мы выиграли чемпионский титул. Непередаваемые эмоции были в самолете. Потом еще два дня испытывал нереальные ощущения. Сейчас готовимся к ЦСКА. Это принципиальный соперник. Будем выкладываться на сто процентов, чтобы победить.

Благодарен тренеру даже за 10 минут игрового времени. На стадионе невероятная атмосфера. Так что это бесценный опыт", - сказал Мусаев.

Матч состоится 12 мая в Петербурге.

Напомним, "Зенит" за три тура до конца сезона оформил чемпионство России, набрав 58 баллов. ЦСКА с 54 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 2 очка.

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