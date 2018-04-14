Мусаев: "Краснодар" добился закономерной и заслуженной победы"

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Мусаев: "Краснодар" добился закономерной и заслуженной победы"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги матча 26-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Эмоции после матча самые положительные, ведь мы победили. Провели хороший первый тайм, агрессивно и быстро. После перерыва в скорости чуть-чуть поубавили, но всё равно обеспечили целый ряд атак - мы могли забивать и удерживать преимущество. Сегодня наши футболисты добились закономерной и заслуженной победы" - сказал Мусаев.

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" – "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru

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