Мусаев может остаться в "Краснодаре", если не получит других предложений

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В "Краснодаре" предложат бывшему главному тренеру клуба Мураду Мусаеву поддержку, в случае если в его услугах не заинтересуются другие команды.

По данным Sport24.ru, "быки" хотят найти для специалиста место в структуре клуба.

Мурад Мусаев всю тренерскую карьеру провел в "Краснодаре", начиная с детско-юношеского футбола. В 2018 году он получил назначение на должность старшего тренера первой команды, а в 2020 году после получения лицензии стал главным тренером.

Под руководством Мурада Мусаева команда впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов, а также вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, тренер подал в отставку после домашнего поражения 0:5 от "Ахмата". А сегодня, 6 апреля, клуб объявил о назначении Виктора Гончаренок новым наставником команды.