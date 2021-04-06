Мусаев может остаться в "Краснодаре", если не получит других предложений
Фото: Твиттер @championat
В "Краснодаре" предложат бывшему главному тренеру клуба Мураду Мусаеву поддержку, в случае если в его услугах не заинтересуются другие команды.
По данным Sport24.ru, "быки" хотят найти для специалиста место в структуре клуба.
Мурад Мусаев всю тренерскую карьеру провел в "Краснодаре", начиная с детско-юношеского футбола. В 2018 году он получил назначение на должность старшего тренера первой команды, а в 2020 году после получения лицензии стал главным тренером.
Под руководством Мурада Мусаева команда впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов, а также вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Напомним, тренер подал в отставку после домашнего поражения 0:5 от "Ахмата". А сегодня, 6 апреля, клуб объявил о назначении Виктора Гончаренок новым наставником команды.
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