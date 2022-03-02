Мусаев может вновь возглавить "Краснодар"
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
Новым главным тренером "Краснодара" может стать Мурад Мусаев, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, краснодарский клуб рассматривает кандидатуру 38-летнего специалиста в качестве одного из основных вариантов. Ранее он уже тренировал клуб с 2020 по 2021 годы и занимал с ним третье место в чемпионате России.
Напомним, что прежний тренер "Краснодара" Даниэль Фарке расторг контракт с клубом.
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