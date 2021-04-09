Мусаев может возглавить дубль "Краснодара"

Фото твиттер "Краснодара"

"Краснодар-2" в скором времени может сменить главного тренера, утверждает "СЭ".

По сведениям издания, дубль "быков", возможно, возглавит Мурад Мусаев.

37-летний специалист до минувших выходных был наставником основной команды "Краснодара", а сейчас он находится в отпуске.

"Краснодар-2" занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ по итогам 35 туров.

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