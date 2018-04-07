Мусаев: "Наша наглость воплотилась в победу над "Зенитом"

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Мусаев: "Наша наглость воплотилась в победу над "Зенитом"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Зенитом" в матче 25-го тура чемпионата России.

"Первый тайм у нас не получился. Мы торопились при организации атаки, ошибались при поперечных передачах. Большинство атак "Зенита" возникало после перехватов и быстрых переходов в атаку. Во втором тайме мы ошибались меньше. Даже короткие передачи обычно шли между линиями. Отсюда и большое количество моментов у ворот "Зенита" после перерыва. Порадовало, что в концовке, когда мы устали, всё равно шли вперёд. Наша наглость воплотилась в забитый гол и победу" - сказал Мусаев

Не пропустите видеообзор матча "Зенит" - "Краснодар". | http://soccernews.ru

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