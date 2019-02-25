Мусаев назвал главную проблему "Краснодара"
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, комментируя поражение от "Ростова" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России, назвал главную проблему своей команды.
"Наша проблема - это реализация. Моментов было немного, но их было достаточно для победы. В первом матче была аналогичная ситуация. Винить в поражении можем только себя", - сказал Мусаев.
По итогам 17 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на одно очко.
В 1/8 финала Лиги Европы "быки" сыграют с "Валенсией".
Не пропустите: Глава РПЛ высказал свою позицию касательно продажи пива на стадионах. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 24 февраля
-
"Монако" Головина обыграл одного из лидеров Лиге 1
-
"Фиорентина" на 101-й минуте ушла от поражения в драматичном матче с "Интером" (видео голов)
-
Два гола с пенальти принесли "Реалу" победу над "Леванте" в Примере
-
Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги
Лента новостей
-
Моуринью высказался об уловках, которые используют игроки "Манчестер Сити"
-
Игрок "Леванте" усомнился в правильности назначения второго пенальти в пользу "Реала"
-
Винисиус рассказал, боится ли "Реал" Месси
-
Экс-форвард "Челси" резко раскритиковал Кепу за поведение в финале Кубка Лиги
-
"Реал" - лидер Примеры по заработанным пенальти в текущем сезоне
-
Жардим озвучил цель "Монако" на остаток сезона
-
Футбол XXI века: "Милан" (2011-2015)
-
Мусаев назвал главную проблему "Краснодара"
-
Шевченко принял решение по будущему Ракицкого в сборной Украины
-
Кепа прокомментировал своё вызывающее поведение в финале Кубка Лиги
-
"Леванте" – "Реал" - 1:2 (видеообзор матча)
-
Главные новости дня: 24 февраля
-
Потрясающая голевая перестрелка в видеообзоре суперматча "Фиорентина" - "Интер"
-
"Монако" Головина обыграл одного из лидеров Лиге 1
-
"Фиорентина" на 101-й минуте ушла от поражения в драматичном матче с "Интером" (видео голов)
-
Два гола с пенальти принесли "Реалу" победу над "Леванте" в Примере
-
Сарри ярко высказался о своем будущем в "Челси"
-
Гвардиола догнал Моуринью по числу завоеванных трофеев
-
Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги
-
Дубль Милика - в видеобзоре матча Серии А "Парма" - "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10