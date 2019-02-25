Мусаев назвал главную проблему "Краснодара"

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Мусаев назвал главную проблему "Краснодара"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, комментируя поражение от "Ростова" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России, назвал главную проблему своей команды.

"Наша проблема - это реализация. Моментов было немного, но их было достаточно для победы. В первом матче была аналогичная ситуация. Винить в поражении можем только себя", - сказал Мусаев.

По итогам 17 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на одно очко.

В 1/8 финала Лиги Европы "быки" сыграют с "Валенсией".

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