Мусаев назвал причину провала российских клубов в еврокубках
Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев не считает, что провальное выступление клубов РПЛ в еврокубковых турнирах сезона 2019/20 свидетельствует о кризисе в отечественном футболе.
"Моё мнение таково: определяющим фактором стали кадровые сложности. У ЦСКА большие, просто огромные проблемы с составом возникли на старте еврокампании. "Локомотив", наоборот, потерял всех своих лидеров в концовке, отсутствовала чуть ли не половина команды. Та же история и с нами. Когда играли важнейшие матчи с "Олимпиакосом" в отборе Лиги Чемпионов, не могли рассчитывать на Ари, Мартыновича и Кабелла, травмированного в начале первой игры с греками. А равноценных замен не нашлось.
Плюс фактор длинного сезона: к концу года периодические потери случались у всех из-за повреждений или карточек. Эпидемия травм как раз и не позволила выступить российским клубам так, как в прошлые годы. Я считаю, что нет никакой системной проблемы, о которой сейчас громко говорят на каждом углу. Просто в конкретный сезон таково стечение обстоятельств. А в следующие годы, уверен, всё будет намного лучше", - сказал Мусаев.
Напомним, что впервые за 18 лет ни одного российского клуба не будет в еврокубках весной.
"Краснодар" вылетел из Лиги Европы по итогам группового этапа, заняв третье место в квартете с "Базелем", "Хетафе" и "Трабзонспором".
Не пропустите: Мусаев высказался о работе арбитров в матчах РПЛ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Мусаев назвал причину провала российских клубов в еврокубках
-
"Манчестер Сити" в прошлом сезоне потерял меньше очков в АПЛ, чем за 19 туров текущего розыгрыша
-
"Барселона" - лидер топ-5 лиг Европы по числу побед за последнее десятилетие
-
Два клуба РПЛ заинтересованы в аренде хавбека "Спартака" Гулиева
-
Гвардиола прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"
-
"Челси" нацелился на двух игроков ПСЖ
-
"Бавария" продлила контракт с талантливым воспитанником
-
Главные новости дня: 27 декабря
-
2
Линекер: "Поздравляю "Ливерпуль" с завоеванием первого титула АПЛ"
-
"Тоттенхэм" досрочно вернёт из аренды в "Лидс Юнайтед" Кларка
-
Мусаев высказался о работе арбитров в матчах РПЛ
-
1
"Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ
-
Семеду недоволен неопределенностью своего будущего в "Барселоне"
-
Де Лигт ответил де Йонгу, приглашавшему его в "Барселону"
-
Анчелотти дал понять, что его устраивает нынешняя линия атаки "Эвертона"
-
СМИ: Мойес сменит Пеллегрини в "Вест Хэме"
-
"Интер" оформит переход игрока "Пармы" в летнее трансферное окно
-
1
Ван Дейк во время матча с "Лестером" помог стричь газон
-
Матч АПЛ "Вест Хэм" - "Ливерпуль" состоится 29 января
-
Ибрагимович сравнил себя с богом после перехода в "Милан"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15