Мусаев назвал причину провала российских клубов в еврокубках

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Мусаев назвал причину провала российских клубов в еврокубках

Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев не считает, что провальное выступление клубов РПЛ в еврокубковых турнирах сезона 2019/20 свидетельствует о кризисе в отечественном футболе.

"Моё мнение таково: определяющим фактором стали кадровые сложности. У ЦСКА большие, просто огромные проблемы с составом возникли на старте еврокампании. "Локомотив", наоборот, потерял всех своих лидеров в концовке, отсутствовала чуть ли не половина команды. Та же история и с нами. Когда играли важнейшие матчи с "Олимпиакосом" в отборе Лиги Чемпионов, не могли рассчитывать на Ари, Мартыновича и Кабелла, травмированного в начале первой игры с греками. А равноценных замен не нашлось.

Плюс фактор длинного сезона: к концу года периодические потери случались у всех из-за повреждений или карточек. Эпидемия травм как раз и не позволила выступить российским клубам так, как в прошлые годы. Я считаю, что нет никакой системной проблемы, о которой сейчас громко говорят на каждом углу. Просто в конкретный сезон таково стечение обстоятельств. А в следующие годы, уверен, всё будет намного лучше", - сказал Мусаев.

Напомним, что впервые за 18 лет ни одного российского клуба не будет в еврокубках весной.

"Краснодар" вылетел из Лиги Европы по итогам группового этапа, заняв третье место в квартете с "Базелем", "Хетафе" и "Трабзонспором".

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