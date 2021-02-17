Мусаев назвал события в матче с "Челси", которые привели к дисквалификации специалиста

Теги мурад мусаевкраснодарчелси

Мусаев назвал события в матче с "Челси", которые привели к дисквалификации специалистаГлавный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию в матче Лиги Чемпионов с "Челси", которая привела к условной дисквалификации специалиста. Напомним, УЕФА наложил штраф в 15000 евро на российский клуб, а сам Мусаев получил условный бан на один матч еврокубков с испытательным сроком в один год за несвоевременное начало игры в Лондоне.

"В Англии мы переодевались в другом здании, не знаю, связано это с коронавирусом или нет. От этого здания до стадиона нужно было пройти какое-то расстояние. Возможно, мы немного опоздали, из-за этого игра началась позже. Я думаю, секунд на 30 опоздали.

Я завтра буду на бровке, меня не дисквалифицировали, клуб получил какой-то штраф. Мы сделали это не специально, это организационные моменты. Дело в расстоянии между раздевалками и полем. Больше это не повторится", — передает слова Мусаева корреспондент Sport24.

Читать также: Мусаев получил дисквалификацию. УЕФА отклонили апелляцию "Краснодара" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Миятович высказался о будущем Мбаппе

Миятович высказался о будущем Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов