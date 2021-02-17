Мусаев назвал события в матче с "Челси", которые привели к дисквалификации специалиста

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию в матче Лиги Чемпионов с "Челси", которая привела к условной дисквалификации специалиста. Напомним, УЕФА наложил штраф в 15000 евро на российский клуб, а сам Мусаев получил условный бан на один матч еврокубков с испытательным сроком в один год за несвоевременное начало игры в Лондоне.

"В Англии мы переодевались в другом здании, не знаю, связано это с коронавирусом или нет. От этого здания до стадиона нужно было пройти какое-то расстояние. Возможно, мы немного опоздали, из-за этого игра началась позже. Я думаю, секунд на 30 опоздали.



Я завтра буду на бровке, меня не дисквалифицировали, клуб получил какой-то штраф. Мы сделали это не специально, это организационные моменты. Дело в расстоянии между раздевалками и полем. Больше это не повторится", — передает слова Мусаева корреспондент Sport24.



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