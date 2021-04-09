Мусаев назвал свои трансферные ошибки в "Краснодаре"
Фото "Спорт-Экспресс" / Александр Федоров
Бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев перечислил игроков, чей приход привёл к потере стиля команды.
"Мы ошиблись в комплектовании команды после сезона 2018/19. На тот момент "Краснодар" показывал прекрасный футбол в РПЛ, достойно играл в Лиге Европы, но потом ушли Перейра и Каборе, получили тяжелейшие травмы Классон, Газинский и только что пришедший Кабелла. Плюс стал надолго выбывать Ари - тоже определяющий игрок для стиля. На их места "Краснодар" взял Вильену, Намли, Кайо, Камболова. Это хорошие футболисты, но они не могут дать стиль, который был у "Краснодара" в мой первый сезон, да и до меня. В селекции я принимал непосредственное участие - вообще не снимаю с себя вины.
Я думал, что мы сможем привить новичкам наш стиль через работу, потому что они игроки высокого уровня. Сейчас можно сказать, что я ошибался. В прошлом сезоне "Краснодар" частично потерял стиль, играл не так ярко, но прошёл "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов, занял третье место в РПЛ - на фоне перестройки и огромного количества травм это был очень неплохой результат", - сказал 37-летний специалист.
Напомним, что Мусаев покинул "Краснодар" на прошлых выходных - в субботу он объявил о желании уйти в отставку, а в воскресенье клуб её утвердил. У руля "быков" его сменил Виктор Гончаренко.
Не пропустите: Мусаев оценил решение "Краснодара" заменить его на Гончаренко. | http://soccernews.ru
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