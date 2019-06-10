Мусаев - о сезоне "Краснодара": "Обидно, когда на первый план выходят судьи"

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Мусаев - о сезоне "Краснодара": "Обидно, когда на первый план выходят судьи"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги минувшего сезона для своей команды.

"Если смотреть на качество нашей игры в первой части сезона и место, которое мы занимали до перерыва, конечно, рассчитывали на большее. Весной мы оказались в достаточно сложном положении в плане кадров, поэтому в ряде матчей не могли показать футбол, в который умеем играть.

Но ссылаться на невезение я не могу. По ходу сезона где-то мы вырывали победу в равных матчах, где-то - наоборот. Но когда на первый план выходят судьи - обидно", - сказал Мусаев.

Напомним, что "Краснодар" набрал 56 очков в 30 турах и финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Таким образом, "быки" впервые в истории сыграют в Лиге Чемпионов. Команда начнёт свой путь в турнире с третьего квалификационного раунда.

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