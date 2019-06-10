Мусаев - о сезоне "Краснодара": "Обидно, когда на первый план выходят судьи"
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги минувшего сезона для своей команды.
"Если смотреть на качество нашей игры в первой части сезона и место, которое мы занимали до перерыва, конечно, рассчитывали на большее. Весной мы оказались в достаточно сложном положении в плане кадров, поэтому в ряде матчей не могли показать футбол, в который умеем играть.
Но ссылаться на невезение я не могу. По ходу сезона где-то мы вырывали победу в равных матчах, где-то - наоборот. Но когда на первый план выходят судьи - обидно", - сказал Мусаев.
Напомним, что "Краснодар" набрал 56 очков в 30 турах и финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
Таким образом, "быки" впервые в истории сыграют в Лиге Чемпионов. Команда начнёт свой путь в турнире с третьего квалификационного раунда.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20